Riapertura scuole, c’è lo strano accordo sui trasporti. (Di lunedì 31 agosto 2020) accordo trovato in Conferenza unificata sul trasporto pubblico locale: su autobus e metro sarà possibile occupare normalmente l’80% dei posti totali, con la possibilità di arrivare al 100% nel caso in cui i percorsi durino meno di 15 minuti. La conferma arriva dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: “A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti”. Il governo ha quindi accettato le richieste delle Regioni in vista della ... Leggi su howtodofor

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - mas_gui : #COVID19 Tanto per sapere, quanto durerà questo ridicolo psicodramma collettivo sulla riapertura delle scuole? - carmen_distaso : RT @GiuseppeConteIT: Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole è una priorità. Ma teniamoci pronti per la DaD: possibili nuove chiusure La Tecnica della Scuola Covid e seconda ondata, Speranza: "Preoccupano i giovani"

“Chiaramente la questione dei giovani ci preoccupa, il fatto che la media d’età dei contagiati negli ultimi giorni e nell’ultima settimana sia intorno ai 29 anni segnala un cambio vero rispetto alla f ...

Nidi Civitavecchia, si riparte in presenza fisica e sicurezza

CIVITAVECCHIA – “Dopo numerosi sopralluoghi e riunioni operative con le autorità sanitarie, protezione civile, croce rossa e personale scolastico, che ringraziamo per lo spirito costruttivo e di colla ...

“Chiaramente la questione dei giovani ci preoccupa, il fatto che la media d’età dei contagiati negli ultimi giorni e nell’ultima settimana sia intorno ai 29 anni segnala un cambio vero rispetto alla f ...CIVITAVECCHIA – “Dopo numerosi sopralluoghi e riunioni operative con le autorità sanitarie, protezione civile, croce rossa e personale scolastico, che ringraziamo per lo spirito costruttivo e di colla ...