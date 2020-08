Riaperta l'A22 del Brennero, allerta arancione in diverse regioni (Di lunedì 31 agosto 2020) L'A22 del Brennero è stata Riaperta stamane al traffico nel tratto tra Bolzano Sud e San Michele all'Adige. Ieri nel primo pomeriggio l'autostrada era stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza a causa della piena del fiume Adige in Bassa Atesina, piena provocata dalle copiose piogge che hanno colpito il Trentino Alto Adige.Rimangono invece chiuse sia la linea ferroviaria del Brennero sia la statale del Brennero a nord di Bolzano. A Egna (Bolzano), con l’Adige tornato sotto i livelli di guardia, è stata sospesa l'evacuazione di circa 400 persone dalle proprie abitazioni.allerta anche oggi al NordPer la giornata di oggi permane l'allerta arancione in Alto Adige, Veneto e Lazio. allerta gialla invece in Lombardia, Friuli ... Leggi su blogo

