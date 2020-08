Report: Migliaia Di Africani Muoiono In Orribili Campi Di Detenzione Sauditi (Di lunedì 31 agosto 2020) RIYADH – Migliaia di Africani sono rimasti intrappolati per mesi in Orribili centri di Detenzione in Arabia Saudita, molti spinti al suicidio mentre altri sono morti per il caldo, secondo il rapporto. Il Sunday Telegraph ha pubblicato immagini da cellulare di uomini Africani emaciati e senza maglietta che giacevano in file strette sul pavimento in una stanza spoglia con finestre sbarrate. Un’immagine mostrava un uomo che si era impiccato alla grata di una finestra, mentre un’altra mostrava quello che sembrava essere un cadavere avvolto in una coperta nel mezzo della stanza: un uomo che i migranti dicono sia morto per un colpo di calore. “Un ragazzo di circa 16 anni è riuscito a impiccarsi il mese scorso. Le guardie si limitano a buttare i corpi fuori come ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : Report Migliaia Bielorussia, decine di migliaia in piazza contro Lukashenko siciliareport.it Coronavirus, contagi raddoppiati e ricoveri in crescita: il nuovo report Gimbe

I numeri settimanali monitorati dalla Fondazione Gimbe sono chiari: in Italia negli ultimi sette giorni i nuovi contagi sono quasi raddoppiati e le terapia intensive sono in crescita. Anche se, tiene ...

