Regionali, tempo di presentazioni: ecco la coppia Panza-Abbate (Di lunedì 31 agosto 2020) tempo di lettura: 3 minutitempo di presentazioni per le liste che concorreranno nel Sannio alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre. Nei giardini della Rocca dei Rettori questa mattina è stata la volta di Floriano Panza e Giulia Abbate, candidati con “Fare democratico – Popolari”. A sponsorizzare una delle tante civiche deluchiane, Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, presente all’iniziativa così come Giosy Romano, coordinatore regionale della lista. Primo a prendere la parola, tra i due candidati al Consiglio, Floriano Panza, ex padrone di casa, considerato che della Provincia sannita è stato il Presidente agli inizi degli anni novanta. Tuttavia, evidentemente, non ... Leggi su anteprima24

pietroraffa : I 5 stelle ricorderanno queste Regionali per tanto, tantissimo tempo?? - Confcommercio : ? 'Il tempo non gioca a nostro favore. Occorre risolvere nodi burocratici e fiscali.' #CarloSangalli commenta così… - ConfcommercioM : RT @Confcommercio: ? 'Il tempo non gioca a nostro favore. Occorre risolvere nodi burocratici e fiscali.' #CarloSangalli commenta così le st… - fipeconf : RT @Confcommercio: ? 'Il tempo non gioca a nostro favore. Occorre risolvere nodi burocratici e fiscali.' #CarloSangalli commenta così le st… - DiEremita : RT @pietroraffa: I 5 stelle ricorderanno queste Regionali per tanto, tantissimo tempo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali tempo Regionali, tempo di presentazioni: ecco la coppia Panza-Abbate anteprima24.it Sostegno ai piccoli borghi, Toscana a Sinistra: ''La regione progetti nuovo modello di turismo verde e sostenibile''

I candidate e le candidati di Toscana a Sinistra alle regionali nella circoscrizione di Siena esprimono pieno sostegno alla battaglia portata avanti dai piccoli comuni italiani e del senese rimasti es ...

Elezioni regionali, l’Union Valdôtaine presenta i suoi 23 candidati. “Meglio pochi ma buoni”

Una lista corta, ma frutto di attente scelte e motivazioni. L’Union Valdotaine prova a ripartire con i suoi 23 candidati, nessuno dei quali protagonista nei mesi scorsi di “cambi di casacca”, tutti in ...

I candidate e le candidati di Toscana a Sinistra alle regionali nella circoscrizione di Siena esprimono pieno sostegno alla battaglia portata avanti dai piccoli comuni italiani e del senese rimasti es ...Una lista corta, ma frutto di attente scelte e motivazioni. L’Union Valdotaine prova a ripartire con i suoi 23 candidati, nessuno dei quali protagonista nei mesi scorsi di “cambi di casacca”, tutti in ...