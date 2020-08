Regionali Tajani stoppa le ipotesi di rinviare il voto: “Sarebbe inaccettabile” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, mette la parola fine alle indiscrezioni che volevano il partito di Silvio Berlusconi intenzionato a chiedere il rinvio delle elezioni Regionali in Campania. Il primo a parlare di rinvio era stato il coordinatore cittadino di Napoli, Stanislao Lanzotti. “Non si utilizzi la storia dei contagi per non mandare a votare gli italiani”, ha detto Tajani a Napoli, “perchè sarebbe inaccettabile. Il governo sapeva cosa si doveva fare e non l’ha fatto. Anche in Campania dove il governatore non e’ stato all’altezza della situazione”. L'articolo Regionali Tajani stoppa le ipotesi di rinviare il ... Leggi su anteprima24

