Regionali Puglia, Emiliano agli elettori M5s: “Voto disgiunto per non indebolire il governo. Dialogo aperto sulle cose da fare insieme” (Di lunedì 31 agosto 2020) Un appello diretto, senza l’uso di mezzi termini: “Gli elettori del M5s sanno che possono tranquillamente votare me come presidente e il M5s come partito, attraverso il voto disgiunto. Questa è l’unica strada per non indebolire il governo e salvare la Puglia”. A venti giorni dalle Regionali, Michele Emiliano chiede supporto ai suoi potenziali elettori che votano Cinque Stelle seguendo la strada aperta in Emilia-Romagna da Stefano Bonaccini che, proprio come il governatore pugliese uscente, ricevette un “no” dalla struttura territoriale pentastellata e si rivolse direttamente ai suoi elettori per vincere la corsa alla presidenza. Suggerimento arrivato nei giorni scorsi, anche per le Marche, dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : REGIONALI, SALVINI A BARI: 'DOPO VENDOLA ED EMILIANO LA PUGLIA SCEGLIERÀ IL CAMBIAMENTO'. - matteosalvinimi : In diretta da Foggia con il sindaco e i candidati regionali della Lega del collegio di Foggia, pronti a portare il… - Piu_Europa : ?? ?? ?? REGIONALI: ECCO LE LISTE DI #PIUEUROPA Saremo in #Liguria, #Veneto, #Toscana, #Marche, #Campania e #Puglia.… - giodiamanti : Bella discussione nel thread che ho aperto ieri sulle campagne regionali più entusiasmanti. Le sfide che vanno per… - martinacarletti : RT @lorenzdonofrio: ELEZIONI REGIONALI e REFERENDUM NOI ci siamo: sempre dalla stessa parte! ???? @visigallidavide in #Liguria ???? @Alessan91… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Puglia Regionali Puglia 2020: l'agenda elettorale del 31 agosto Puglia In Coronavirus, in Basilicata un caso positivo su 277 tamponi

POTENZA (ITALPRESS) - La task force della Regione Basilicata rende noto che ... 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 10 persone di nazionalità estera ...

Il dialogo fra i popoli ai tempi del Covid-19 e il terrorismo di matrice religiosa, al via la 12° edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo

OTRANTO (Lecce) – Al via domani, martedì 1 settembre, la dodicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo che si svolgerà a Otranto fino a sabato 5 settembre. Numerosi i momenti di approf ...

POTENZA (ITALPRESS) - La task force della Regione Basilicata rende noto che ... 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 10 persone di nazionalità estera ...OTRANTO (Lecce) – Al via domani, martedì 1 settembre, la dodicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo che si svolgerà a Otranto fino a sabato 5 settembre. Numerosi i momenti di approf ...