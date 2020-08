Regionali, Fare Democratico – Popolari presenta la lista: il lavoro al centro del programma (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – presentata in mattinata la lista Fare Democratico – Popolari per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Nei giardini della Rocca dei Rettori (BN), sono intervenuti i candidati sanniti Floriano Panza e Giulia Abbate, il coordinatore Giosy Romano e l’assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica della Regione Campania, Antonio Marchiello, che ha spiegato le caratteristiche dei candidati “scelti tra le eccellenze in grado di rappresentare le istanze del territorio per averlo già governato con competenza“. L’intervento integrale di Floriano Panza sull’emergenza lavoro e sui giovani sanniti costretti ad emigrare senza prospettive concrete. “Le ... Leggi su anteprima24

La scuola sta per iniziare in Lombardia, ma non in tutte le regioni italiane, e se i nodi sembrano ancora tanti, qualcuno potrebbe essere sciolto proprio nelle prossime ore con la Conferenza Unificata ...

“È da accogliere con grande soddisfazione la notizia relativa allo studio coordinato dal professor Marco Ranieri del Policlinico Sant`Orsola di Bologna, dal professor Franco Locatelli presidente del C ...

