Reggio Emilia, il caso di Giulia Centonze: servono oltre 100 mila euro per cure presso clinica di Innsbruck (Di lunedì 31 agosto 2020) Giulia Centonze, 23enne di Reggio Emilia, è finita in “stato di minima coscienza”. E le amiche organizzano una raccolta fondi per sostenere le costose spese che le consentirebbero il trasferimento a Innsbruck. Reggio Emilia – Giulia Centonze è una giovane ragazza di 23 anni la cui vita è cambiata quando lo scorso anno, a causa di un incidente d’auto, è finita in stato di “minima coscienza”. La clinica di Innsbruck La famiglia Centonze ha sottoposto il caso di Giulia a una clinica privata in Austria, a Innsbruck, che ha ipotizzato la ... Leggi su newsmondo

