Referendum taglio parlamentari, a Bologna il 'no' si muove con Pasquino e Urbinati (Di lunedì 31 agosto 2020) Referendum taglio parlamentari, le Sardine si schierano per il NO: 'Democrazia e libertà non si svendono' 18 agosto 2020 A Bologna il fronte del 'no' al Referendum cresce e scende in piazza. Per ... Leggi su bolognatoday

Mov5Stelle : Noi siamo d'accordo al taglio degli stipendi e siamo felici che dopo 8 anni se ne siano accorti tutti: la politica… - Mov5Stelle : 'Votare sì al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari è il primo passo per ridisegnare l'as… - mariaederaM5S : Il 20 e il 21 settembre #IOVOTOSÌ. Manca pochissimo al #referendum sul taglio dei parlamentari, un cambiamento che… - davide79d : RT @ManuelTuzi: #IoVotoSi Abbiamo l'occasione tagliare gli sprechi che da anni siamo costretti a pagare. Con il taglio dei parlamentari le… - mayafoxqua_m : RT @d_dhelp: A tutti quelli che voteranno SÌ al Referendum invidio la convinzione che hanno nell'affermare che il taglio dei Parlamentari… -