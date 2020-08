Referendum, l’istituto Cattaneo: “Se vince il Sì rappresentanza in linea con gli altri Paesi Ue. Cosa cambia se passa anche la legge elettorale” (Di lunedì 31 agosto 2020) Nonostante i numeri su come cambierà il rapporto tra eletti e abitanti dopo il Referendum parlino chiaro, sono ancora in tanti tra politici, giornali e costituzionalisti a sostenere che in caso di vittoria del Sì “il nostro Paese sarà ultimo in Europa per rappresentanza”. Lo hanno fatto il portavoce delle Sardine Mattia Santori, l’ex presidente della Consulta Giuseppe Tesauro e negli ultimi giorni anche il quotidiano La Repubblica. Ma ora a mettere un punto fermo sulla questione è l’istituto Cattaneo, autore di uno studio sugli effetti del taglio dei parlamentari e sull’eventuale composizione delle Camere in caso di via libera anche alla legge elettorale. “Oggi, in Italia, abbiamo 16 parlamentari per ogni milione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

