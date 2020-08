Reddito di base incondizionato di 1200 euro al mese a 120mila persone (Di lunedì 31 agosto 2020) 120mila persone, scelte a caso, percepiranno il Reddito di base incondizionato. Una sorta di Reddito di cittadinanza da erogare indipendentemente dal lavoro o dal Reddito persone per vedere come cambiano i comportamenti lavorativo, di consumo, nella gestione del tempo libero e nei valori e salute. Reddito di base incondizionato Sarà erogato per 3 anni e non sarà sospeso se il beneficiario non trova lavoro. Un milione di candidature sono giunte in soli 3 giorni ed il progetto di ricerca sceglierà, casualmente, 120mila persone cui erogare 1200 euro al mese per 3 anni. Il progetto è finanziato, ... Leggi su notizieora

