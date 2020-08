Raoul Bova e Rocio Munoz, adesso sono una coppia anche in Tv (Di lunedì 31 agosto 2020) La grande novità delle fiction Mediaset dell’autunno sono loro: Raoul Bova e la sua compagna Rocfo Munoz Morales, una delle coppie più belle e ammirate del mondo dello spettacolo, diventano una coppia anche sul set. sono infatti i protagonisti della serie Giustizia per tutti, sei puntate da cento minuti ciascuna che dovremmo vedere in autunno su Canale 5. Una fiction già attesissima, perché in effetti è raro che due attori legati sentimentalmente nella vita decidano di diventare una coppia anche sul lavoro e girare una fiction insieme: c’è infatti grande curiosità di vederli recitare fianco a fianco, e magari girare scene d’amore e di passione. Del resto il loro amore ... Leggi su aciclico

Raiofficialnews : Quattro squadre con quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, @AmorosoOF. #LaPartitaDelCuore – Edizione… - _saramacri : @heartofguns Quando entravano Francesco Totti o Raoul Bova nel salotto di C’è posta per te ahajahahahaha - BovaSpain : RT @tuttoggi: Ha interpretato San Francesco all'inizio degli anni 2000, e il legame di Raoul Bova con il Santo di Assisi è molto forte. Lo… - tuttoggi : Ha interpretato San Francesco all'inizio degli anni 2000, e il legame di Raoul Bova con il Santo di Assisi è molto… - BovaSpain : RT @BovaSpain: Giffoni 50, #raoulbova racconta 'L'ultima gara' e confessa: 'E' il giudizio esterno che ci fa sentire soli' -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova Raoul Bova e Rocio Munoz, adesso sono una coppia anche in Tv aciclicoMagazine Da Verona Accendiamo la Musica: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12:30

La conferenza stampa di presentazione della rassegna Da Verona Accendiamo la Musica in diretta. Oggi, lunedì 31 agosto 2020, a partire dalle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione d ...

Raoul Bova su San Francesco: 'Uno dei personaggi che mi ha più influenzato'

Ha interpretato San Francesco all’inizio degli anni 2000, e il legame di Raoul Bova con il Santo di Assisi è molto forte. Lo ha confessato lo stesso attore in collegamento con i ragazzi del Giffoni 20 ...

La conferenza stampa di presentazione della rassegna Da Verona Accendiamo la Musica in diretta. Oggi, lunedì 31 agosto 2020, a partire dalle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione d ...Ha interpretato San Francesco all’inizio degli anni 2000, e il legame di Raoul Bova con il Santo di Assisi è molto forte. Lo ha confessato lo stesso attore in collegamento con i ragazzi del Giffoni 20 ...