Rakitic saluta il Barcellona: fatta per il ritorno al Siviglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Barcellona prosegue la rivoluzione della rosa dopo l'avvio del nuovo corso Koeman. A salutare i blugrana, questa volta, tocca a Rakitic. Il centrocampista sembrava in uscita ormai da più di un anno, adesso è stata finalmente trovata una soluzione: il ritorno al Siviglia, club che lo aveva messo in vetrina proprio prima del trasferimento al Barcellona. Secondo Marca, il calciatore sosterrà le visite mediche domani, ma è ormai tutto fatto.caption id="attachment 980947" align="alignnone" width="1024" Rakitic (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Perché il Barcellona ha intenzione di lasciare partire molto dei propri gioielli più rilucenti? Certo, l'8-2 contro il Bayern Monaco ha sottolineato - come se ce ne fosse bisogno - le magagne di una s ...

TORINO - Il nuovo Barcellona di Koeman non avrà in rosa Gerard Piquè. Il difensore, al termine della sconfitta in Champions League per mano del Bayern Monaco, ha dichiarato di essere disponibile ad an ...

