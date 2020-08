Quattro milioni di persone a Berlino! – Ancora nomask che sfuttano la Love Parade (Di lunedì 31 agosto 2020) Le menzogne partorite dalla mefitica unione dei nomask e dei QAnon non avranno mai fine. I Quattro milioni di persone a Berlino fanno parte del ricco filone nato per pompare la presenza combinata di entrambi gli schieramenti da 18mila unità ai leggendari millemila milioni dell’Ingegner Cane Segretamente un nomask…Anche in questo caso, il tranello è palese Ma il lupo nomask perde il pelo ma non il vizio: mentivano sfacciatamente il mese scorso, lo rifanno Ancora adesso. E con lo stesso bieco, becero trucco del prendere foto dalla Love Parade, come vedremo. Abbiamo anche parlato di come i negazionisti nostrani abbiano immediatamente cercato di gonfiare i numeri della manifestazione, portando i ... Leggi su bufale

InfoMarittime : Ministero dei Trasporti noleggerà altri due traghetti. Bando da oltre 4 milioni di euro, valido fino al 15 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro milioni Quattro milioni di persone a Berlino! – Ancora nomask che sfuttano la Love Parade Bufale.net CHIUSA LA RISTRUTTURAZIONE DI PERSEVERANZA NAVIGAZIONE: TUTTI GLI STUDI COINVOLTI

Si è conclusa l'operazione di ristrutturazione del debito del Gruppo Perseveranza, (comprensivo della capogruppo Perseveranza S.p.A. di Navigazione e dei veicoli Vis Tankers S.r.l., e Perseveranza Shi ...

Turisti stranieri cercansi

Il risultato era prevedibile ma l’effetto-doccia fredda è inevitabile. Brescia non parteciperà alla spartizione dei 500 milioni che il Mibact guidato da Enrico Franceschini ha devoluto alle città d’ar ...

