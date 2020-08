Qualcomm annuncia Snapdragon 732G: tutte le novità ufficiali (Di lunedì 31 agosto 2020) Fa rima con Snapdragon 732G l’ultima attesa novità messa sul piatto da Qualcomm, azienda leader nella realizzazione di sistemi operativi pensati espressamente per i dispositivi mobile. Come già ventilato più volte nel corso del’estate, la compagnia è allora andata a presentare in via ufficiale il suo prossimo SoC finalizzato a migliorare le prestazioni degli smartphone di fascia medio alta. Un SoC che, come si prospettava, punterà forte soprattutto sul gaming in mobilità, stuzzicando i palati di quanti vorrebbero godersi i titoli e le app del momento su un device potente e sufficientemente prestante per farli “girare” al meglio. L’intento di Qualcomm con lo Snapdragon 732G – che va a proporsi come vero e ... Leggi su optimagazine

