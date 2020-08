Puma presenta la nuova divisa Home della Nazionale (Di lunedì 31 agosto 2020) Puma presenta oggi il nuovo Home kit della Nazionale italiana di calcio che trae ispirazione dal Rinascimento italiano con l’ambizione di un futuro vincente. La nuova maglia mantiene il design Crafted by Culture, già utilizzato per le maglie Away e Renaissance, con un nuovo motivo integrato nel design. Ispirato all’epoca che ha influenzato la cultura … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

