Psg, si teme focolaio a Ibiza: Di Maria e Paredes sospetti positivi al Coronavirus come anche Icardi (Di lunedì 31 agosto 2020) Angel Di Maria e Leandro Paredes hanno dovuto accorciare le loro vacanze a Ibiza e tornare a Parigi. I due nazionali argentini del PSG sono sospettati di aver contratto il Coronavirus, durante i pochi giorni di vacanza che il club della capitale ha concesso loro dopo la sconfitta nella finale di Champions League con il Bayern Monaco. Alle Isole Baleari altri giocatori parigini come Mauro Icardi, Ander Herrera, Keylor Navas e Neymar. Secondo le informazioni avute dall'Equipe, anche Icardi sarebbe sospettato di aver contratto il virus. Ibiza è attualmente uno dei luoghi in cui il virus circola attivamente. Naturalmente se tutti questi calciatori risultassero positivi a rischio ci sarebbero ... Leggi su itasportpress

L'unico (e ultimo) margine di dubbio resta su Ausilio. vedi letture. Ampio spazio dedicato quest'oggi dal Corriere dello Sport al capitolo Antonio Conte e la pace con l'Inter. Insomma, né Marotta né t ...

Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del ...

