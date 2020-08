PSG, parla il presidente Al Khelaifi: “Adesso tutti ci vedono come una potenza mondiale” (Di lunedì 31 agosto 2020) Nasser Al Khelaifi ha parlato tra le righe del magazine ufficiale del club francese in seguito al raggiungimento della finale di Champions, poi persa, contro il Bayern Monaco dal PSG."ABBIAMO CAMBIATO LE COSE" "Il PSG ha cambiato le cose, dal 23 agosto in poi siamo visti in modo diverso, il nostro club è agli occhi di tutti una potenza mondiale. Il percorso fatto nella Champions appena conclusa verrà sempre ricordato. Dopo le diverse cadute siamo sempre riusciti a rialzarci, adesso abbiamo imboccato la strada giusta dopo 50 anni di storia". Queste le parole del presidente del PSG. PSG, parla il presidente Al Khelaifi: “Adesso tutti ci vedono come una potenza ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : PSG, parla il presidente Al Khelaifi: 'Adesso tutti ci vedono come una potenza mondiale' - - alfonso25592 : @RafAuriemma @sscnapoli @JordanVeretout Se parla di Allan quello visto fino a dicembre 2018 concordo, da gennaio 20… - woffino : @giomascolo81 @pap1pap Sorpresa è un conto, essere meglio di PSG, Chelsea, Real etc. è un altro conto. Anche perchè… - diegodragoni85 : Ho intravisto su Twitter che qualcuno parla di una trattativa nascosta tra l’ @Inter e il psg x #verratti .. c’è da… - F7derico : Onde di ritardati che credono che Messi faccia sto cinema senza avere la squadra. È il Manchester City non esiste n… -