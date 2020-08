PSG, Di Maria e Paredes sospetti positivi al Coronavirus: interrotte le vacanze a Ibiza. Anche Icardi a rischio (Di lunedì 31 agosto 2020) interrotte le vacanze a Ibiza per tornare di corsa a Parigi in isolamento. Angel Di Maria e Leandro Paredes, secondo quanto riporta ‘l’Equipe’, i due nazionali argentini sono sospettati di aver contratto il Coronavirus. Ma non sono i soli ad essersi recati nelle Isole Baleari. Con loro Anche Mauro Icardi, Ander Herrera, Keylor Navas e Neymar. Secondo le indiscrezioni pubblicate sempre dal quotidiano francese, Anche Icardi avrebbe contratto il virus. Real Sociedad, David Silva positivo al Coronavirus L’Atalanta si ritrova a Zingonia: “Test anti-covid, ci sono tre positivi. Ma sono asintomatici” L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

calciomercatoit : ??Il #PSG ha reso noti due casi sospetti di #Covid19, che comunque sono in ottima salute - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Equipe - PSG, Di Maria e Paredes positivi al Covid. Forte sospetto anche su Icardi - - ElTrattore : RT @fcin1908it: Equipe - PSG, Di Maria e Paredes positivi al Covid. Forte sospetto anche su Icardi - - PinoMeazza : RT @fcin1908it: Equipe - PSG, Di Maria e Paredes positivi al Covid. Forte sospetto anche su Icardi - - sportli26181512 : Coronavirus nel Psg: 'Icardi in isolamento, potrebbe essere positivo': Secondo L'Equipe Di Maria e Paredes in rient… -