Protezione civile Campania: allerta meteo Gialla per temporali dalle ore 13 (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione civile della Regione Campania comunica che a partire dalle 13 e fino alle 20 di oggi sono previste piogge e temporali che sulle zone 1 e 2 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese) determinano un’allerta meteo di colore Giallo per conseguenti possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. Si prevedono, in particolare “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale. Possibili raffiche nei temporali”. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale e potranno avere rapidità di evoluzione. Tra gli scenari di impatto al suolo si ricordano: – Ruscellamenti superficiali con ... Leggi su anteprima24

