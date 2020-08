Protestano i lavoratori della sanità privata: “Il nuovo contratto va firmato” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Dopo le mobilitazioni indette oggi in gran parte d’Italia da parte dei lavoratori della sanità privata per il mancato rinnovo del contratto nazionale, la protesta prosegue anche domani, 1 settembre, sotto la sede dell’Aris a Roma per concludersi con lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati per il 16 settembre. Al centro delle mobilitazione c’è la mancata sottoscrizione della pre-intesa raggiunta il 10 giugno scorso sul rinnovo del contratto da parte delle controparti Aiop-l’Associazione Italiana Ospedalità Privata e Aris-l’Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari. In pratica dopo 3 anni di trattative e 14 anni di assenza di rinnovo contrattuale le due associazioni hanno fatto retromarcia, sostenendo l’assenza di condizioni sufficienti a sottoscrivere il contratto in via definitiva. Leggi su dire

