“Privatizzazioni imposte per fare cassa ed entrare nell’Euro”. E l’Italia rimase senza Rete (Di lunedì 31 agosto 2020) La tragica esperienza dell’epidemia di Covid-19, tra le altre cose, in Italia ha fotografato anche un altro problema atavico del nostro Paese: la fragilità e l’arretratezza della nostra infrastruttura di Rete telefonica (e quindi di internet) in rapporto al resto d’Europa. Lo sanno bene gli studenti e gli insegnanti, lo sanno bene i lavoratori che da un giorno all’altro si sono dovuti improvvisare lo smart working. Forse è anche per questo che, passato l’uragano, uno dei dossier principali è tornato ad essere quello dello scorporo della Rete telefonica, di cui si parla da almeno 15 anni e che per tutto questo periodo era rimasto una semplice chimera. Vedremo ora quali saranno le conseguenze concRete dell’ipotesi di accordo. Ma, più che dell’accordo in sé, ... Leggi su ilparagone

