Primo storico volo tra Israele ed Emirati | la Casa Bianca festeggia la svolta mediorientale

Ha scritto la storia il volo Israele Emirati decollato lunedì mattina dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con destinazione Abu Dhabi. Il Primo volo commerciale diretto tra i due Paesi ha infatti trasportato la delegazione israeliana che avvierà le trattative bilaterali con il governo degli Emirati in vista della firma dell'accordo di pace tra i due Paesi. Un'intesa che, secondo fonti diplomatiche non ancora confermate, potrebbe arrivare a Washington già a metà settembre dando una spinta enorme al presidente Trump alla vigilia delle elezioni. LEGGI ANCHE > Trump annuncia il piano di pace per il Medio Oriente, Israele disposto a rinunciare alla sovranità della Giordania

