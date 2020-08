PRIMA PAGINA - CdS: "Maxi scambio, Maksimovic e Milik alla Roma per Under e Veretout" (Di martedì 1 settembre 2020) L'asse Napoli-Roma si fa sempre più caldo, con una Maxi operazione che potrebbe prendere corpo proprio nelle prossime ore. Leggi su tuttonapoli

amnestyitalia : In prima pagina su @avvenire la storia dei 5 eritrei che oggi sono arrivati in Italia dopo essere stati respinti ne… - borghi_claudio : @EGoldstein78 @GuidoCrosetto @fattoquotidiano Mi spiace ma non funziona così. Non puoi mettere titolone in prima pa… - 6000sardine : #Salvini “Denunceremo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'attuale governo e presenteremo una mozion… - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Maxi scambio, Milik e Maksimovic alla Roma per Under, Veretout e Riccardi' #forzanapolisempre… - SimonettaCom : RT @manginobrioches: Caro #Senaldi, tutti facciamo politica: siamo esseri politici, ogni nostra scelta è politica. Sbattere in prima pagina… -