Previsioni meteo 31 agosto | il maltempo insiste sull’Italia

Le Previsioni meteo di oggi, lunedì 31 agosto: ancora condizioni di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, temperature in sensibile calo Condizioni meteo all'insegna del maltempo sull'Italia, ancora interessata dal passaggio della perturbazione che da sabato ha portato piogge e temporali al Centro-Nord. La giornata di oggi non farà eccezione con le…

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 31 agosto: ancora condizioni di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, temperature in sensibile calo Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’It ...Liguria. Fino alle ore 11 saremo in regime di allerta meteo arancione per temporali, ma il peggio, possiamo dirlo, è passato. Ed è passato poco più in là: nella notte il grosso della perturbazione è t ...