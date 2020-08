Premio Kineo: a Venezia Olga Kurylenko e Katherine Waterstone (Di lunedì 31 agosto 2020) Ad illuminare la 18esima edizione del Premio Kineo, evento correlato alla Mostra di Venezia, vi saranno la ex Bong Girl Olga Kurylenko, Katherine Waterstone e tante altre star Torna, con la sua 18esima edizione, il Premio Kineo, evento speciale collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia. L’evento si compone di una serie di riconoscimenti assegnati da Partner speciali come il “Sindacato Nazionale Critici Cinematografici” (SNCCI). Non mancano poi altre fondamentali realtà dell’industria cinematografica; le maggiori case di produzione, i più accreditati siti online e il Centro Sperimentale di Cinematografia, essenziale fucina del cinema nazionale. Quest’anno, ad aprire ... Leggi su tuttotek

CinemApp_Cinema : Durante #Venezia77 nasce il Premio ITTV/KINEO, voluto da Kinéo e ITTV- The Italian Tv Festival di Los Angeles, dedi… - cinematografoIT : Durante #Venezia77 nasce il Premio ITTV/KINEO, voluto da Kinéo e ITTV- The Italian Tv Festival di Los Angeles, dedi… - OltreleColonne : Al Premio Kinéo poker di donne con Olga Kurylenko, Katherine Waterstone, Anna Foglietta e Sara Serraiocco… - DietrolaNotizia : Poker di donne al Premio Kineo - VoceSpettacolo : Venezia 77: Al Kinéo Poker di Donne -