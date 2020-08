Preliminari Europa League, il Milan trova gli irlandesi dello Shamrock Rovers (Di lunedì 31 agosto 2020) Preliminari Europa League, il Milan contro lo Shamrock Rovers in occasione del secondo turno preliminare. Quando e dove si gioca. Europa League, il Milan pesca gli irlandesi dello Shamrock Rovers, avversari in occasione del secondo turno preliminare della competizione. Europa League, il Milan contro lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare della competizione. Quando e dove si gioca Le due squadre si affronteranno in gara secca il prossimo 17 settembre. La partita, alla luce della situazione legata al coronavirus, si disputerà a porta chiuse in casa ... Leggi su newsmondo

DiMarzio : #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - prestia_fabio : RT @DiMarzio: #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - napolista : Il Milan sfiderà lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League L’urna di Nyon ha sorteggiato gli irlandesi co… - zazoomblog : Sorteggio Preliminari Europa League il Milan becca lo Shamrock Rovers - #Sorteggio #Preliminari #Europa - _LordJack : Lo Shamrock rovers lo affrontò pure la Juve di Amauri per i preliminari di Europa League. Quell'anno fu fallimentar… -