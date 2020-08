Preliminari Europa League: il Milan pesca lo Schamrock Rovers (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Milan se la dovrà vedere contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel secondo turno dei Preliminari di Europa League. Questo ha deciso il sorteggio svoltosi a Nyon questo pomeriggio. Il match, di sola andata, avrà luogo in Irlanda il 17 settembre e da accesso al terzo turno della manifestazione iridata. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Attualmente lo Shamrock Rovers è in testa alla classifica dopo 9 giornate con 23 punti, frutto di 27 vittorie e 2 pareggi, ventisette gol segnati e sei subiti. Inter-Shakhtar 5-0, nerazzurri in finale di Europa League con una goleada LA STORIA DELLO SHAMROCK Rovers Lo Shamrock Rovers è il club più titolato d’Irlanda: ha ... Leggi su sport.periodicodaily

