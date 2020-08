Povia, Bassetti, il Coronavirus e la “bestia” che si ribella (Di lunedì 31 agosto 2020) Se una bestia è abituata a nutrirsi di sangue quando glielo si leva potrebbe ribellarsi e mordere la mano del padrone. Fuori di metafora la bestia sono i fan, il sangue sono i contenuti forti e scioccanti e il padrone è il personaggio famoso o l’influencer. Un buffo destino parallelo, avente come sfondo il dibattito su SARS-CoV-2, ha interessato in questi giorni il cantautore Povia e l’infettivologo Matteo Bassetti. Come molti sapranno il cantautore Povia nel corso degli anni si è costruito su Facebook un folto seguito di sovranisti, complottisti e negazionisti di varia natura. I temi sono stati i più vari: dai vaccini alla dittatura della UE che vuole distruggere l’Italia, dal complotto del gender al nuovo ordine mondiale, passando per il famigerato Piano Kalergi. ... Leggi su nextquotidiano

