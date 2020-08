Portland, Trump: “È nel caos, faremo pulizia”. Biden replica: “Fomenta la violenza” (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo le proteste di Portland, in Oregon, dove sabato scorso un sostenitore di Donald Trump è stato ucciso per strada da un colpo d’arma da fuoco, arriva il botta e risposta a distanza tra il presidente e il rivale democratico Joe Biden. Su Twitter Trump ha detto che “Portland è nel caos e lo è da molti anni. Se questa barzelletta di sindaco non farà pulizia (ndr il democratico Ted Wheleer), andremo lì e la faremo noi”. Quel “law and order” tanto rivendicato durante la convention repubblicana. Leggi anche: Stati Uniti, ancora scontri a Portland: un morto tra i sostenitori di Trump LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ... Leggi su italiasera

