Portland | supporter di Trump ucciso da un sostenitore di Black Lives Matter

Portland, Oregon: un sostenitore del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ucciso ieri, intorno alle 20.45, in seguito ad alcuni scontri con i manifestanti del movimento antirazzista Black Lives Matter.

Ultime Notizie dalla rete : Portland supporter Portland, supporter di Trump ucciso per strada con due colpi di pistola Imola Oggi Scontri a Portland, ucciso un «patriota di Trump»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON Alta tensione e scontri a Portland, in Oregon, tra sostenitori di Trump e le frange violente del movimento di «Black Lives Matter»: un morto. La polizia non ha anc ...

Portland, un morto negli scontri tra i sostenitori di Trump e gli antirazzisti

Una persona è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco al petto nel centro di Portland, sabato sera, durante uno scontro tra i manifestanti di Black Lives Matter e una carovana di 600 auto guidate da ...

