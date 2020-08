Pollica, il 5 settembre la “Festa della Speranza” in ricordo del sindaco Vassallo (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPollica (Sa)- Era la sera del 5 settembre del 2010 quando mano criminali, la cui identità resta ancora ignota, esplosero nove colpi di pistola calibro 9×21 baby Tanfoglio, crivellando il corpo del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, mentre stava facendo rientro a casa alla guida della sua auto. Un omicidio che ad oggi, a 10 anni di distanza da quella terribile sera di fine estate, tra silenzi, omertà e depistaggi, resta ancora irrisolto e sul quale proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Salerno che al momento, ha scritto nel registro degli indagati il carabiniere infedele Lazzaro Cioffi, ex militare del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in carcere dal 2018 con l’accusa ... Leggi su anteprima24

