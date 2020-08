Politica monetaria | E la Fed prese atto di non essere onnipotente (Di lunedì 31 agosto 2020) La Fed annuncia la sua nuova strategia monetaria. Che sembra soprattutto la presa d'atto del fallimento delle banche centrali ad innalzare l'inflazione verso l'obiettivo Il presidente della banca centrale statunitense, Jerome Powell, ha comunicato che la revisione della strategia della Federal Reserve punterà a consentire di avere un'inflazione superiore alla soglia del 2%, per compensarne valori bassi dei periodi precedenti. Una rivoluzione? Non esattamente. Più che (...) - Economia / Federal Reserve, , Fed, Politica monetaria, Jerome Powell Leggi su feedproxy.google

