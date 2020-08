Playoff Nba: i Clippers chiudono la Serie, i Celtics battono i Raptors (Di lunedì 31 agosto 2020) Nei Playoff Nba, i Clippers chiudono la Serie con i Mavericks e passano alle semifinali della Western Conference. Ai Celtics Gara-1 con i Raptors Ad Orlando si prosegue con i Playoff Nba. Già definite le semifinali di Conference ad Est, mancano ancora due Serie ad Ovest. Intanto i Clippers superano in Gara-6 i Mavericks e raggiungono le semifinali, dove aspettano la vincente tra Jazz e Nuggets. Decisivi come al solito Leonard e Paul George, autori di 32 e 35 punti. Niente da fare per i Mavericks, trascinati dal solito Doncic, autore di 22 punti. La seconda squadra di Los Angeles dovrà ancora aspettare prima di scendere nuovamente in campo. I Nuggets infatti, sotto 3-1 la scorsa settimana, grazie alla vittoria di questa ... Leggi su zon

Aggiornamento: Kyle Lowry sarà a disposizione di coach Nurse per Gara 1 della serie playoff contro i Boston Celtics.

Nella partita di ieri, la game 6 che ha permesso ai Clippers di avanzare alla semifinale di Western Conference a spese dei Dallas Mavericks, è arrivato un nuovo record nei playoff per Kawhi Leonard.

