Pirlo Juventus, Bernardeschi cambia ruolo con il nuovo modulo (Di lunedì 31 agosto 2020) Andrea Pirlo potrebbe riproporre il 3-5-2 per iniziare la nuova stagione. In questa maniera vorrebbe colmare le lacune difensive che si sono registrate quando in panchina sedeva Maurizio Sarri. Alla Continassa, infatti, molti calciatori sono stati provati in altrettanti ruoli. Uno di questi è proprio Federico Bernardeschi che, se non venisse ceduto, potrebbe agire da quinto di centrocampo. Juventus: Pirlo cambia il ruolo di Bernardeschi L’ex viola potrebbe essere dirottato proprio nel ruolo in cui ha avuto maggiori soddisfazioni quando vestiva la maglia della Fiorentina, sotto la guida di Paulo Sosa. Leggi anche:Juventus, dall’Argentina sicuri: Paratici definisce una cessione Pirlo, inoltre, ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus è alla ricerca di un colpo a centrocampo per Andrea Pirlo: trattativa ad oltranza con l’Udinese, contatti in corso. In questa fase della stagione, il focus degli uomini di mercato biancone ...

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per la fascia rischia di essere sfuggito: il Barcellona starebbe dando un’accelerata alla trattativa. Le esigenze della Juventus sul mercato sono ormai note: du ...

La Juventus è alla ricerca di un colpo a centrocampo per Andrea Pirlo: trattativa ad oltranza con l'Udinese, contatti in corso. In questa fase della stagione, il focus degli uomini di mercato biancone ...