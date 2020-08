Pioggia di vendite a Wall Street (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,78% sul Dow Jones, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 3.506 punti, sui livelli della vigilia. Positivo il Nasdaq 100 (+0,96%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,09%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+0,56%), beni di consumo secondari (+0,53%) e sanitario (+0,51%). Nel listino, i settori energia (-1,79%), beni industriali (-1,19%) e materiali (-0,99%) sono tra i più venduti. Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+4,31%), Intel (+1,72%) e United Health (+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney, che ottiene -2,55%. Crolla Wal-Mart, con ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia vendite Pioggia di vendite a Wall Street Teleborsa Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,78% sul Dow Jones, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso, mentre, ...

I cinque Consorzi incrociano le dita "Meno produzione, ma la qualità sarà alta"

Dita incrociate per la vendemmia 2020, che ha le carte in regola per raggiungere la qualità della scorsa annata. Nonostante si preveda una produzione inferiore del 10% rispetto al 2019, il livello qua ...

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,78% sul Dow Jones, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso, mentre, ...Dita incrociate per la vendemmia 2020, che ha le carte in regola per raggiungere la qualità della scorsa annata. Nonostante si preveda una produzione inferiore del 10% rispetto al 2019, il livello qua ...