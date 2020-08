Pino Insegno in vacanza tra amore e famiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) A volte le immagini parlano più di mille parole. E gli scatti che immortalano la famiglia Insegno/ Navarro sul litorale romano dicono molto dell’umore del quartetto: allegro con brio. «Siamo a Marina di San Nicola, vicino a Roma, un posto delizioso e tranquillo che ti permette di lasciare liberi i bambini. Con un figlio di 5 anni e mezzo e uno di un anno, stare all’aria aperta in costume e calzoncini, lontani dal traffico, è la vacanza ideale. E quando serve, arriviamo a Roma in mezz’ora», racconta Pino Insegno, attore e doppiatore che presto rivedremo su Raidue per un nuovo programma dedicato al suo principale strumento di lavoro, la voce. Ma c’è ancora tempo per godersi un po’ di relax. «Le nostre giornate sono scandite dai ritmi dei ... Leggi su aciclico

snowpointexe : scusate ieri era il compleanno di Pino Insegno e io non gli ho fatto gli auguri? PINO MA COSA HO COMBINATO MI DISPIACE - Gingy7891 : RT @FrasiTolkien: Buon compleanno a Pino Insegno. Non potevamo avere voce migliore per il nostro Aragorn. #IlSignoreDegliAnelli https://t.… - SkywalkerStark_ : RT @FrasiTolkien: Buon compleanno a Pino Insegno. Non potevamo avere voce migliore per il nostro Aragorn. #IlSignoreDegliAnelli https://t.… - AdeleTeseo : RT @FrasiTolkien: Buon compleanno a Pino Insegno. Non potevamo avere voce migliore per il nostro Aragorn. #IlSignoreDegliAnelli https://t.… - FrasiTolkien : Buon compleanno a Pino Insegno. Non potevamo avere voce migliore per il nostro Aragorn. #IlSignoreDegliAnelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pino Insegno Pino Insegno in vacanza tra amore e famiglia aciclicoMagazine Buon compleanno Pino Insegno, Paulo Sosa, Ilaria d’Amico…

…Alessandro di Pietro, Jean-Claude Killy, Michele Cortelazzo, Marina Perzy, Claudio Moscardelli, Elena Carnevali, Cameron Diaz, Alfredo d’Attorre, Matteo Orfini, Pavel Nedved, Vincenzo Caso, Andy Rodd ...

Pino Insegno torna in televisione, condurrà un programma su RaiDue

Pino Insegno torna in televisione cinque anni dopo l’ultima esperienza quando affiancò Pippo Baudo e Paola Perego su RaiUno a Domenica In. Il doppiatore e coduttore romano in questi anni è apparso in ...

…Alessandro di Pietro, Jean-Claude Killy, Michele Cortelazzo, Marina Perzy, Claudio Moscardelli, Elena Carnevali, Cameron Diaz, Alfredo d’Attorre, Matteo Orfini, Pavel Nedved, Vincenzo Caso, Andy Rodd ...Pino Insegno torna in televisione cinque anni dopo l’ultima esperienza quando affiancò Pippo Baudo e Paola Perego su RaiUno a Domenica In. Il doppiatore e coduttore romano in questi anni è apparso in ...