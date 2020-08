PIL sprofonda, Confindustria attacca e Governo traballa (Di lunedì 31 agosto 2020) Cattive notizie per il Governo e per gli italiani. Il tonfo record del PIL nel secondo trimestre dell’anno (- 12,8%) certifica con i numeri ciò che era già evidente nei fatti: l’Italia è precipitata nella peggiore recessione del Dopoguerra (due trimestri consecutivi di decrescita, il primo aveva fatto segnare un – 5,3%). Si vede però uno spiraglio: il crollo senza precedenti misura la performance dell’economia nel periodo in cui il lockdown decretato dal Governo per contenere la diffusione della pandemia ha stoppato molte attività produttive, bloccando la mobilità. E se i numeri giocano decisamente a nostro sfavore, l’interpretazione del numero fa sperare: impossibile fare peggio di così. Infatti, seppur modesto, qualche segnale di ... Leggi su quifinanza

