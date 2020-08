Pierluigi Diaco: “Sono negativo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda” (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco negativo al tampone e al test sierologico. Il conduttore si è sottoposto ai controlli presso l’Istituto San Gallicano di Roma, nel quartiere dell’Eur, procedura necessaria dopo che un membro del gruppo di lavoro del programma “Io e te” è risultato positivo e la trasmissione è stata sospesa. Ora Blogo fa sapere che il conduttore è negativo. Al posto di ‘Io e te’ ci sarà un’allungamento de La Vita in Diretta Estate con Diaco che si collegherà alle 14 da casa sua. Il conduttore, interpellato poi dall’adnkronos, ha detto: “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi. Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - zazoomblog : Io e Te Pierluigi Diaco negativo al coronavirus - #Pierluigi #Diaco #negativo - niccolab : #Diaco positivo agli attacchi di nervoso. - zazoomblog : “Ti ha infastidito e va bene!”. Pierluigi Diaco i toni si accendono in diretta radio. Il video diventa virale -… - lacamelianera : RT @GiusCandela: Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 -