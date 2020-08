Pga Tour 2020, BMW Championship: Rahm beffa Johnson in un playoff spettacolare (Di lunedì 31 agosto 2020) Finale spettacolare tra Jon Rahm e Dustin Johnson nel BMW Championship, il penultimo torneo della FedEx Cup e della stagione del PGA Tour 2019-2020, disputato all’Olympia Fields CC (North Course, par 70) di Olympia Fields nell’Illinois. Rahm (276 – 75 71 66 64,-4), dopo aver concluso il torneo alla pari con Johnson (276 – 71 69 69 67), lo supera con un birdie, ottenuto con un putt di ventuno metri, alla prima buca di spareggio e si aggiudica la finale. Johnson, comunque, mantiene il primo posto nel World ranking e nella FedEx Cup, in entrambi i casi con lo spagnolo sulla sua scia, e nel Tour Championship, che andrà in scena il 4-7 settembre, partirà in posizione ... Leggi su sportface

sportface2016 : #PGATOUR2020, #BMWChampionship: #Rahm supera #Johnson con un birdie, ottenuto con un putt di ventuno metri, alla pr… - alisander91 : RT @PokeMillennium: PGA Tour 2K21, Recensione: diventa un campione di golf Recensione di @Francesc091 #PokemonMillennium #PGATour2K21 #Nint… - PokeMillennium : PGA Tour 2K21, Recensione: diventa un campione di golf Recensione di @Francesc091 #PokemonMillennium #PGATour2K21… - wordsandmore1 : ? @FederGolf – @PGATour – #DustinJohnson, titolo, leadership mondiale e nella #FedexCup, nel #NothernTrust ha dista… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Dal nostro blog GOLFANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Pga Tour Golf, PGA Tour: crolla McIllroy, Johnson e Matsuyama al comando la Repubblica Golf: capolavoro Rahm, che impresa al BMW Championship

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il putt della gloria. Con un capolavoro imbucato da 21 metri Jon Rahm ha vinto in rimonta il BMW Championship, secondo evento dei play-off del PGA Tour, superando con un birdie ...

PGA TOUR: FINALE SHOW, JON RAHM BATTE DUSTIN JOHNSON

Finale show tra Jon Rahm e Dustin Johnson nel BMW Championship, il penultimo torneo della FedEx Cup e della stagione del PGA Tour 2019-2020, disputato all’Olympia Fields CC (North Course, par 70) di O ...

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il putt della gloria. Con un capolavoro imbucato da 21 metri Jon Rahm ha vinto in rimonta il BMW Championship, secondo evento dei play-off del PGA Tour, superando con un birdie ...Finale show tra Jon Rahm e Dustin Johnson nel BMW Championship, il penultimo torneo della FedEx Cup e della stagione del PGA Tour 2019-2020, disputato all’Olympia Fields CC (North Course, par 70) di O ...