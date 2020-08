Perugia, le prime parole di Caserta: “Conte mi ha plasmato, ecco cosa chiederò ai miei calciatori” (Di lunedì 31 agosto 2020) Fabio Caserta inizia la sua avventura in quel di Perugia.L'ex tecnico della Juve Stabia è stato accostato al Palermo prima che i rosanero virassero su Roberto Boscaglia, intanto l'allenatore calabrese è stato scelto dagli umbri che si sono dovuto arrendere alla retrocessione in Serie C. Di seguito le prime parole in conferenza stampa dello stesso Caserta."Ho accettato con entusiasmo di arrivare in una piazza importante come questa e con tanta voglia di riscatto dopo un’annata non bellissima per entrambe. Ai giocatori chiederò il massimo impegno durante ogni singolo allenamento perché la partita è solo lo specchio della settimana. Quando un calciatore esce dal campo con la maglia sudata, potrà essere andata bene o un male ma avrà fatto il suo dovere. ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Perugia prime Fabio Caserta in pillole. Conferenza di presentazione del neo allenatore del Perugia. Umbria Notizie Web Perugia, 42enne ai domiciliari per stalking minaccia i genitori con il coltello: di nuovo arrestato finisce in carcere

Minaccia i genitori con il coltello, mentre è ai domiciliari. Scatta il secondo arresto e viene portato in carcere. Un italiano di 42 anni era già stato collocato agli arresti in casa nel Comune di Pe ...

A Perugia in una dimora del Settecento

Castel del Piano è una frazione del comune di Perugia, che vanta origini piuttosto antiche come testimoniano i resti della necropoli etrusca. Tra diversi edifici interessanti spicca Villa Aureli, cono ...

