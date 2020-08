Per la scuola c'è già poca Speranza. Il ministro: "Lezioni online in caso di stop" (Di lunedì 31 agosto 2020) Uso di mascherine dove appropriato; a casa se malati; politiche specifiche per bambini a rischio e con bisogni speciali, ma anche per gli insegnanti vulnerabili alle infezioni per particolari problematiche di salute; necessità di essere pronti alla didattica online da usare in caso di chiusure, per docenti e bimbi fragili, e in caso di aule piccole che richiedono l'alternanza dei bambini per rispettare il distanziamento. Sono alcune delle misure da considerare per una scuola sicura ai tempi di Covid-19, secondo quanto spiegano Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, e il ministro della Salute Roberto Speranza, che hanno co-presieduto il vertice virtuale di oggi fra i 53 Stati membri della Regione europea. «Riconosciamo che ... Leggi su iltempo

