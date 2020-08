Per la riapertura delle scuole in sicurezza puntare sull’infermiere scolastico. La proposta della Fnopi: “Promuove la salute e trasmette una maggiore sicurezza ai genitori” (Di lunedì 31 agosto 2020) La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) propone di dotare ogni scuola di un infermiere scolastico con un ruolo proattivo rispetto alla salute degli alunni. Un infermiere che di fatto c’è già: è l’infermiere di famiglia e comunità. “Il referente – afferma la stessa Federazione – farà da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per Covid19) e con il medico che ha in carico il paziente. Ciò che in Europa fanno, appunto gli infermieri”. “Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Istituto superiore di Sanità – spiega la ... Leggi su lanotiziagiornale

Per quanto riguarda i ragazzi di seconda ... Sempre in tema di ripresa dell’attività didattica a Melegnano, mercoledì sera è previsto un incontro sulla riapertura delle scuole dell’infanzia, che in ...

Roma, 31 ago. (askanews) - "Siamo fortemente orientati a far slittare la riapertura delle scuole al 24 settembre. Ce lo chiedono i sindaci ma anche i presidi e i prof. Assurdo far tornare i ragazzi in ...

