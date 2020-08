Pensione anticipata ma solo con 55 anni, con quale possibilità? (Di lunedì 31 agosto 2020) La Pensione anticipata per molti lavoratori è molto difficile, la crisi in cui versa l’Italia ha creato la perdita di molti posti di lavoro e i cosiddetti lavoratori troppo “giovani” per la Pensione, ma troppo “vecchi” per lavorare si trovano in grosse difficoltà. Una grande fetta di lavoratori intermedia che impoverisce l’Italia. Per questa categoria di lavoratori, il governo ha fatto poco è niente, e sono privi di qualsiasi tutela. Tra i tanti incentivi e sgravi, forse era il caso di tutelare queste categorie di lavoratori che da 50 anni in su si trovano senza lavoro e senza diritto al pensionamento, un emendamento ad hoc per loro. Analizziamo il caso di un lavoratore che si trova in questa situazione, rispolverando le misure pensionistiche inserite nelle ... Leggi su notizieora

