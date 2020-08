Paura sul volo Ryanair da Vienna, un italiano arrestato per terrorismo e rilasciato (Di lunedì 31 agosto 2020) Rilascio con tante scuse e senza alcuna accusa per i due uomini , un cittadino italiano e uno del Kuwait di 48 e 34 anni, fermati ieri dalla polizia britannica all'arrivo all'aeroporto londinese di ... Leggi su leggo

AlbertoBagnai : @2631925 @yellowbeppe Certo, è chiaro. Ma vedi come funziona? Loro non difendono la loro memoria per paura di dar r… - giornalettismo : Il racconto di alcuni clienti del pub di #Magenta (Milano) in cui non si rispettano le norme anti-contagio. E sul p… - NicolaPorro : Il Corsera continua a metterci paura sul #COVID19 mentre il suicidio di un imprenditore per la crisi non sembra far… - millexuniversii : RT @DIORHAR: ho le lacrime agli occhi mentre scrivo questo tweet ma poco m’importa, voglio solo farvi capire che harry ora è davvero a suo… - 929INSOMNIA : RT @DIORHAR: ho le lacrime agli occhi mentre scrivo questo tweet ma poco m’importa, voglio solo farvi capire che harry ora è davvero a suo… -