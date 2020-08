Patric: "La Lazio farà una grande Champions. Reina? Ha tanta esperienza" (Di lunedì 31 agosto 2020) AURONZO DI CADORE, Belluno, - Ha sensazioni positive per la nuova stagione Patric , difensore spagnolo giunto al sesto campionato con la maglia della Lazio : " Sono contento di essere qui in ritiro - ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Patric Lazio

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Guarda con fiducia alla nuova stagione lo il 27enne spagnolo Patric, terzino al sesto campionato nella Lazio: "Sono contento di essere qui in ritiro - le sue parole a Laz ...AURONZO DI CADORE – In seguito alla seduta mattutina odierna ha parlato il difensore della Lazio, Patricio Gabarron Gil, meglio noto come Patric. Ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali del clu ...