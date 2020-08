Paris Saint-Germain, Neymar: “Resto e voglio giocare di nuovo la finale di Champions” (Di lunedì 31 agosto 2020) Neymar resterà al Paris Saint-Germain anche per la prossima stagione. L’ufficialità arriva dalle parole del diretto interessato al magazine dei campioni di Francia: “Resto e voglio tornare a giocare la finale di Champions League“. Così il fuoriclasse brasiliano, che nei mesi passati era stato accostato anche al Barcellona per un clamoroso ritorno, ha spento qualunque rumors di mercato circa il suo futuro. Leggi su sportface

Svolta importante nella carriera di Neymar. Questa volta a conquistare l'attenzione mediatica internazionale non sono state le indiscrezioni di mercato relative ad un possibile addio al Psg, ma quelle ...

