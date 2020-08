Parigi, la polizia “becca” Depardieu ubriaco in scooter. Lui: “Voglio andare in Russia, preferisco Putin” (Di lunedì 31 agosto 2020) Parigi, 31 ago – «Vivo nel presente, non sono legato al passato, me ne frego di ciò che capiterà domani». Tenendo fede ad una delle sue frasi più celebri, Gerard Depardieu è stato «pizzicato» ubriaco alla guida del proprio scooter in un quartiere centrale di Parigi. Lo riferisce Sputniknews, spiegando che la polizia francese ha fermato l’attore, arcinoto per i suoi comportamenti anticonvenzionali e decisamente sopra le righe, dopo che questi aveva commesso un’infrazione del codice stradale, passando col semaforo rosso. Gli agenti, che in un primo momento non avevano riconosciuto la celebrità, gli hanno chiesto di seguirlo in commissariato. Notando il conclamato stato di ebbrezza di Depardieu lo ... Leggi su ilprimatonazionale

