Paolo Condò lascia La Gazzetta dello Sport: scriverà su Repubblica (Di lunedì 31 agosto 2020) Paolo Condò non scriverà più su La Gazzetta dello Sport. Dal 1° settembre, infatti, passa a Repubblica. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista sul proprio profilo Twitter. Una notizia che mi riguarda. Fermi restando i grandi impegni con Sky Sport, si chiude il mio rapporto con La Gazzetta, che saluto con affetto infinito. Da domani scriverò su Repubblica, vi lascio immaginare l’orgoglio. In questi casi si dice “resto umile”, ma non lo so mica. Condò è stata una delle firme principali del quotidiano Sportivo e la collaborazione è stata mantenuta anche dopo il suo passaggio a Sky. Una notizia che mi riguarda. Fermi restando i grandi impegni con ... Leggi su ilnapolista

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Paolo Condò lascia la Gazzetta, scriverà su Repubblica: «Una notizia che mi riguarda. Fermi r… - CalcioFinanza : Paolo #Condò lascia la #Gazzetta, scriverà su #Repubblica - napolista : Paolo Condò lascia La Gazzetta dello Sport: scriverà su Repubblica Il giornalista, volto di Sky Sport, ha concluso… - alebarba68 : @PaoloCond @SkySport @Gazzetta_it @repubblica Paolo Condò a Repubblica. Ottimo inizio di una settimana di cattivi p… - BiniSte : @PaoloCond @SkySport @Gazzetta_it @repubblica Emanuela Audisio+Paolo Condò=eccellenza -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Condò