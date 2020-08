Palermo, il ritiro secondo Boscaglia: lavoro intenso e senza tregua a Petralia, tutti i segreti del nuovo tecnico rosanero… (Di lunedì 31 agosto 2020) Si lavora intensamente e senza tregua a Petralia Sottana.Il nuovo tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, sotto il profilo tattico, tecnico e psicologico non sta dando tregua al suo gruppo al fine di forgiarlo al meglio in vista della prossima stagione che si preannuncia particolarmente ardua per i rosanero. “Il lavoro di Boscaglia va oltre i classici cliché del nuovo allenatore, che ha sempre qualcosa di diverso (e di migliore) rispetto al vecchio” si legge nell’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.L’allenatore di origine gelese non conosce ancora al meglio tutti i suoi uomini e sa che deve sfruttare al meglio ogni frangente ... Leggi su mediagol

